Antalya'da ters dönen otomobilde sıkışan sürücü ekiplerce kurtarıldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde palmiye ağaçlarına çarparak ters dönen otomobilde sıkışan sürücüyü ekipler kurtardı.
Hüseyin Karadağlı'nın (76) kullandığı 35 GV 719 plakalı otomobil, Emek Mahallesi Gazi Bulvarı'nda yol kenarındaki palmiye ağaçlarına çarparak ters döndü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Antalya
- Trafik Kazası
- Kaza