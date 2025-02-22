Antalya'da ters yön faciası: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, ters yönden gelen kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 19 yaşındaki Hasan Ali Çalışkan yaşamını yitirdi. Kazada biri ağır iki kişi de yaralandı.
Antalya-Manavgat D-400 Karayolu'nda Antalya istikametinden Manavgat yönüne seyir halinde olan motosiklet, Manavgat yönünden ters yöne girerek kavşağa girmeye çalışan Reşit Ç. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada motosikletteki Hasan Ali Çalışkan (19) hayatını kaybetti, arkadaşı Halil Can Işık ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Işık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Antalya
- Antalya Manavgat
- Trafik Kazası