Antalya'daki trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Havva Kıvılcım Kaptan yönetimindeki otomobil, Kepez ilçesi Barınaklar Bulvarı'nda Tibet Uzer'in (17) motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Uzer, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yusuf Torun idaresindeki otomobil, Antalya-Burdur karayolunun 32. kilometresinde, Murat Atlı'nın kullandığı motosikletle çarpıştı.
Otomobildeki Sunay Duman (38), kaza yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücüler ile otomobildeki Gülsüm Torun, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde Hayrullah Saruhan'ın (18) kullandığı elektrikli bisikletle otomobil çarpıştı.
Saruhan, kaza yerinde yaşamını yitirdi.