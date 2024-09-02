Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1 ölü

Antalya'nın Serik ilçesinde devrilen midibüsün sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya’da tur midibüsü devrildi: 1 ölü

Kadir Korkmaz (65) idaresindeki 07 AFC 998 plakalı tur midibüsü, -Alanya D 400 kara yolu Belkıs köprüsü mevkisinde şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, midibüsün altında kalan Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince midibüsün altından çıkarılan Korkmaz'ın cenazesi, Serik Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Korkmaz'ın havalimanına gelen turistleri karşılamaya gittiği, kaza anında midibüste yolcu bulunmadığı öğrenildi.

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