Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı

Antalya'da tur midibüsü devrildi. Kazada, 1 turist hayatını kaybetti,  20 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü yaralandı.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 14.06.2022 - 21:19

Antalya'da tur midibüsü devrildi: 1 ölü, 23 yaralı

'nın Korkuteli ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 1 turist öldü, 20 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü yaralandı.

Salih Topçu (44) yönetimindeki 39 ABG 802 plakalı tur midibüsü, Kızılcadağ mevkisinde bariyerlere çarptı, ardından yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, turistlerden biri hayatını kaybetti, 20 turist ve 2 rehber ile aracın sürücüsü yaralandı.

Çoğunluğu uyruklu yaralılar, sağlık ekiplerince Korkuteli ve Antalya'daki hastanelere kaldırıldı.

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