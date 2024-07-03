Antalya'da tur midibüsü kaza yaptı: 1 ölü, 20 yaralı

Antalya Alanya'daki otellerden aldığı Rus ve Belaruslu turistleri Antalya Havalimanı'na götürmek için yola çıkan Şavki Çoban'ın kullandığı midibüs, Alanya-Antalya kara yolu Manavgat çevre yolu Sorgun Otogar köprülü kavşak girişinde saat 04.00 sıralarında sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyer ve köprü korkuluklarına çarptı.

Midibüsün hurdaya döndüğü kazada, şoför Şavki Çoban ile 16'sı Rusya, 4'ü Belarus vatandaşı olmak üzere 20 turist yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.

Yaralı turistler, ilk müdahalelerinin ardından Manavgat'taki hastanelere kaldırıldı.