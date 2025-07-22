Antalya'da tur midibüsü, turist servisleri ile çarpıştı: 6 yaralı

Kaza, Serik ilçesi Antalya - Alanya D400 Karayolu sanayi kavşağında saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Manavgat istikametinden Antalya istikametine seyir halindeki 58 NA 312 plakalı tur midibüsü ile Antalya istikametinden gelip Serik istikametine dönmekte olan 07 C 82472 ve 07 C 82257 plakalı otel servis midibüsleri çarpıştı.

Kazada isimleri öğrenilemeyen araç sürücüleri ile 07 C 82257 plakalı otel servis aracın yolcu olarak bulunan 3 kişi olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Otel servis araçlarının vardiya bitiminde otelden aldığı otel çalışanlarını Serik şehir merkezine götürdüğü, tur aracında ise yolcu olmadığı öğrenildi.

