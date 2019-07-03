Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan Ramazan Akbaba yönetimindeki üstü açık cip, Çavuşköy Kavşağı yakınlarında Pirol Kasım idaresindeki tur minibüsü ile çarpıştı.
Kazada, devrilen cipteki 5'i Alman, 3'ü İngiliz olmak üzere 8 turist yaralandı.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Antalya'da tur minibüsü ile cip çarpıştı: 8 turist yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tur minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 8 turist yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde turistleri taşıyan Ramazan Akbaba yönetimindeki üstü açık cip, Çavuşköy Kavşağı yakınlarında Pirol Kasım idaresindeki tur minibüsü ile çarpıştı.