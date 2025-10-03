Antalya'da tur minibüsü ile öğrenci servisi çarpıştı: Yaralılar var
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tur minibüsüyle çarpışan servis aracında 9 öğrenci yaralandı.
Antalya'da Ş.A. yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Manavgat ilçesi Aşağı Işıklar Mahallesi'ndeki kavşakta, Ş.Y. idaresindeki tur minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, okul servisindeki 9 öğrenci yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- Etiketler :
- Yaralanma
- Antalya Manavgat
- Trafik Kazası
- Minibüs