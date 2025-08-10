Antalya'da tur minibüsü ile otobüs çarpıştı: Altı yaralı

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat yönüne seyir halindeki Burak A.'nın kullandığı 07 HZZ 67 plakalı tur minibüsü aynı yönde giden Halil C.'nin kullandığı 07 SE 999 plakalı tur otobüsüne arkadan çarptı.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında altı kişi yaralandı.

Kazada tur aracında yolcu olarak bulunan Elif Naz Şirin ile Hollanda Uyruklu Yasmin Jeanne Mensing, Marco Jan Mensin, Cindy Alexandro Oving, Faya Rose Mensing ve Tyrese Colin Mensing yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle D-400 Karayolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.