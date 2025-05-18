Antalya'da turist bulduğu telefonu sahibine teslim etti

Boğazkent turizm merkezinde Ümmü Karaca, ailesiyle birlikte mola verdiği yerde cep telefonunu unuttu. Cep telefonunu bulan Moldovalı turist Vlad Istrati, telefondaki sosyal medya hesaplarından Ümmü Karaca’nın arkadaşlarına mesaj yazarak durumu bildirdi, otelin ismi ve adresini bıraktı. Ümmü Karaca, bölgede görev yapan zabıta görevlilerinin yardımıyla gittiği adreste cep telefonunu teslim aldı ve teşekkür etti.



Ümmü Karaca, "Telefonumu mola verdiğim yerde bırakmışım. Sağ olsun turist arkadaş beni bulmuş. Ben de geldim ve telefonumu aldım. Çok teşekkür ederim" dedi.



"BEN DE TELEFONUMU KAYBETMİŞTİM"

Bulduğu cep telefonunu teslim eden Vlad Istrati ise "Zamanımda ben de cep telefonumu kaybetmiştim ama getiren olmamıştı. O yüzden bulduğum telefonu sahibine teslim etmeyi düşündüm" diye konuştu.