Antalya'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı, sürücü kaçtı
Antalya'da tur minibüsü devrildi. Kazada beş turist yaralanırken, minübüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı.
Antalya'da devrilen tur minibüsünde beş turist yaralandı.
Kaza, saat 08.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.
Farklı ülkelerden 12 turisti Manavgat'tan Antalya Havalimanı'na götüren R.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği 07 MKR 84 plakalı tur minibüsü, yoldan çıkarak devrildi.
Kazada minibüste bulunan turistlerden beşi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Tur minibüsünün şoförü R.Ü. kazanın ardından yaya olarak kaçtı.
R.Ü.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.
Diğer turistler ise başka bir araçla kaza yerinden götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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