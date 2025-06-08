Antalya'da turistleri taşıyan minibüs kaza yaptı, sürücü kaçtı

Antalya'da devrilen tur minibüsünde beş turist yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gündoğdu Mahallesi D-400 karayolunda meydana geldi.

Farklı ülkelerden 12 turisti Manavgat'tan Antalya Havalimanı'na götüren R.Ü.'nün kontrolünü yitirdiği 07 MKR 84 plakalı tur minibüsü, yoldan çıkarak devrildi.

Kazada minibüste bulunan turistlerden beşi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

