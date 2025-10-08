Antalya'da turizmcilere mali suç ve kripto operasyonu

Antalya’da turizm sektörünün ünlü isimleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü mali suç ve kripto para soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Serik’te çok sayıda otelin sahibi olan oteller grubunun yönetim kurulu başkanı H.D. ile Kemer’de lüks tesisleri bulunan holdingin yönetim kurulu başkanı İ.L., İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda gözaltına alındı. Bu şüphelilerle birlikte şirketlerinde görevli 4 yönetici de ifadeleri alınmak üzere İstanbul’a götürüldü.

KARA PARA SORUŞTURMASI



Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ayrı yürüttüğü kara para soruşturmasında ise uluslararası tur operatörü N.K. ile kardeşi E.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin İstanbul’a götürüldüğü ve mali şubede sorgulandığı, soruşturmanın genişletilerek sürdüğü açıklandı.