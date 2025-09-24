Antalya'da uyuşturucu operasyonu

Antalya'da durdurulan 2 araçta 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İstihbarat Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Gazipaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak operasyon düzenledi.

Gazipaşa ilçesi Güney Yol Kontrol Noktası'nda şüpheli görülen iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramada 1 kilo 50 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 12 fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler hakkında adli tahkikatın sürdüğü bildirildi.