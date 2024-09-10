Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 98 kişi gözaltında

Antalya'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 98 kişi gözaltına alındı. Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 98 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Serik ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve üretenlere yönelik helikopter destekli eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, 27 kilo 590 gram esrar, 27 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 538 gram sentetik uyarıcı, 91 gram eroin, 80 gram kokain, bir miktar kağıda emdirilmiş uyuşturucu, 441 sentetik ecza, 208 uyuşturucu hap, 66 kök Hint keneviri, 6 hassas terazi, 2 tabanca, suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

Operasyonda 98 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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