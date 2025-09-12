Antalya'da vahşet: Eski karısını eşarbıyla boğdu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaklaşık 1 hafta önce yeni evine taşınan Hanım Biçer, eski eşi Hızır Çelik ile birlikte eve geldi. Burada ikili arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Çelik, eski eşi Biçer’i eşarbıyla boğup, ardından yastıkla yüzünü kapattı. Hızır Çelik, 3 saat sonra evden ayrıldı.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM, GİDİP TESLİM OLACAĞIM"

Çelik, yaklaşık 16 saat sonra, eski eşi Biçer’in kardeşini arayarak, “Eşimi öldürdüm, gidip teslim olacağım” diyerek telefonu kapattı. Biçer’in yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hanım Biçer’in cansız bendeni, savcı ve ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.



Ekipler incelemelerini sürdürdüğü esnada ise Hızır Çelik, Döşemealtı Polis Merkezi Amirliğine giderek teslim oldu.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.