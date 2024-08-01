Antalya'da vahşet: Sevgilisini başını taşla ezerek, oğlunu da şahit olduğu için boğarak öldürdü

Antalya'da sevgilisi Aynur Çilli’yi ormanlık alanda başını taşla ezerek öldüren Mehmet Altın, cinayete şahit olduğu için 8 yaşındaki oğlu Bulutcan Çilli’yi de boğarak öldürdü.

Antalya'da vahşet: Sevgilisini başını taşla ezerek, oğlunu da şahit olduğu için boğarak öldürdü

'nın Döşemealtı ilçesi Duacı Mahallesi’nde sevgili olan Aynur Çilli ve Mehmet Altın, 1,5 yıl önce Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki evde Çilli’nin iki oğluyla birlikte yaşamaya başladı. Bugün sabah saatlerinde Aynur Çilli, oğlu Bulutcan Çilli ve sevgilisi Mehmet Altın, Döşemealtı’daki Duacı Mahallesi’ndeki ormanlık alana gitti.

ANNE VE OĞLUNU KATLETTİ

Burada ikili arasında bilinmeyen sebeple çıkan tartışma sonrasında Altın, eline aldığı taşla Aynur Çilli’ye vurmaya başladı. Altın, oğlunun gözleri önünde kadını yere düşürdükten sonra başına taşla vurmaya devam etti. Sevgilisinin başını taşla ezerek öldüren Altın, küçük çocuğu da yanına alarak oturduğu eve gitti. Mehmet Altın, gözlerinin önünde annesini öldürdüğü küçük Bulutcan’ı da olaya şahit olduğu gerekçesiyle boğarak öldürüp el, ayak ve boyun kısmını iple bağlayarak, evden çıktı.

Ormanlık alanda Aynur Çilli’nin cansız bedenini görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Kadının kimliğini belirleyen jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda sevgilisi Mehmet Altın’ı yakaladı. Altın’ın evinde arama yapmak için adrese giden ekipler bu kez Umutcan Çilli'nin öldürüldükten sonra iple bağlanan cesediyle karşılaştı.

GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Altın, sevgilisi Aynur Çilli yaşanan tartışma sırasında, küçük çocuğu da annesinin öldürülmesine şahit olduğu için boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Jandarma ekipleri tarafından evde yapılan incelemelerin ardından çocuğun ve annesinin cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, Altın ise jandarma komutanlığına götürüldü.

Şüpheli Mehmet Altın’ın 17 farklı suçtan kaydı olduğu ve 5 kez evlendiği öğrenilirken, sevgilisi Aynur Çilli’nin ise 20 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

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