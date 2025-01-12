Antalya'da yağmur altında deniz keyfi

Antalya sabah saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisine girdi. Hava sıcaklığının 13 derece olarak ölçüldüğü kentte deniz suyu sıcaklığı ise 20 dereceyi gösterdi. Bölgesel olarak etkili olan yağışa rağmen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kimi vatandaşlar aileleri ve yakınlarıyla yürüyüş yaparak fotoğraf çekilmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri oltalarla sahilde balık tuttu. Yabancı bir turistin ise ince ince yağan yağmura aldırış etmeden havadan daha sıcak olan denize girdiği görüldü.

