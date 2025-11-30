Antalya'da yağmur bitti, balıkçılar sahile koştu
30.11.2025 13:53
DHA
Antalya'da dün etkili olan sağanak yağışın ardından kentte güneşli hava hakim oldu. Amatör balıkçılar, dalgalar eşliğinde Konyaaltı Sahili'nde olta attı.
Antalya'da dün etkili olan yağış sonrası bu sabah 12 derece olan hava sıcaklığı, öğle saatlerine doğru 20 dereceye yükseldi.
Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece ölçüldü.
Birçok amatör balıkçı sabah erken saatlerden itibaren sahilde yerini alırken, bazı vatandaşlar ise dalgalı denizde yüzmeyi tercih etti.
Havanın ısınmasıyla kimi vatandaşlar ailesiyle sahilde kahvaltı yaptı, kimileri ise sahil kenarında yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkardı.