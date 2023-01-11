Antalya'da yağmur ve fırtına hayatı durma noktasına getirdi

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ve kuvvetli rüzgar için uyarıda bulunduğu Antalya'da yağış hayatı felç etti.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkisini artıran yağış, kuvvetli rüzgar ile birleşti. Kuvvetli rüzgar nedeniyle çöp konteynerleri devrildi, bazı ağaçlar yerinden söküldü.

Zaman zaman etkisini artıran yağmur nedeniyle de birçok noktada su birikintisi oluştu, sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Fırtınanın etkisi ile Konyaaltı Caddesi'ndeki sahil şeridi, dev dalgalara teslim oldu.

Boyu zaman zaman 5-6 metreyi aşan dalgalar, sahil şeridini döverken, dalgaları izlemeye gelenler de o anları cep telefonlarıyla görüntüledi. Lodos nedeniyle sahile define avcıları da akın etti.

Ellerinde elektronik dedektörlerle dalgaların aşındırdığı sahilde yürüyerek değerli eşya arayan vatandaşlar, rüzgara ve yağmura aldırış etmedi.

SAKLIKENT'E KAR YAĞDI



Antalya'nın zirvesi olarak bilinen Saklıkent Kayak Merkezi'ne de ilk kar yağışı gerçekleşti. Dakikalar içinde beyaza bürünen zirvede karpostalları aratmayacak görüntü oluştu.



Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre son 24 saatte Kepez ilçesine 65.5, Muratpaşa'ya 55.5, Serik'e 42 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı ise Kumluca'da 71.3, Kemer'de 66, Konyaaltı'nda 60 kilometreye kadar ulaştı. Antalya'da hayatı olumsuz etkileyen yağmur ve fırtınanın akşam saatlerine kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.





ISPARTA VE BURDUR DA ETKİLENDİ



Isparta ve Burdur'da yağıştan etkilendi. Isparta'da en fazla yağış 50,2 kilogram ile Davraz Kayak Merkezi'nde ölçüldü.



Isparta şehir merkezinde ise 5 kilogram yağış kaydedildi. En yüksek rüzgar hızı Isparta Gölcük Milli Parkında 102,3 kilometre, Isparta merkezde 46,8 kilometre ölçüldü.



Burdur'da en fazla yağış 65,5 kilogram ile Bucak Karacaören'de ölçüldü. En yüksek rüzgarın hızı ise Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kampüsünde 87,1 ve Burdur merkezde 41,8 kilometre ölçüldü.



Fırtına ve kuvvetli yağışın özellikle doğu ilçelerinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.