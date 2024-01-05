Antalya'da yalnız yaşadığı dairede yangın çıkan adam yaşamını yitirdi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 60 yaşındaki Rahmi Kaya, 2 katlı evin giriş katında yalnız yaşadığı dairesinde çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Antalya'da yalnız yaşadığı dairede yangın çıkan adam yaşamını yitirdi

'da Yeni Mahalle'de Rahmi Kaya'nın yalnız yaşadığı 2 katlı apartmanın giriş katındaki dairede saat 07.30 sıralarında yangın çıktı.

Pencereden alev ve duman yükseldiğini gören komşular itfaiyeye haber verdi.

İhbarla adrese Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazipaşa itfaiye birimi, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Yangını söndüren itfaiye erleri Rahmi Kaya'nın yatağında tamamen yanmış cesedini buldu.

Cumhuriyet savcısının incelemesi sonrasında Rahmi Kaya'nın cesedi, Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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