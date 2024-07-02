Antalya'da yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Antalya'da yanan çatı izolasyon malzemelerinin dumanı gökyüzünü kapladı.



Yangın, saat 10.00 sıralarında Kepez İlçesi Avni Tolunay Mahallesi 4524 Sokak üzerinde meydana geldi. Çitle çevrilen ve bir fabrikaya ait çatı izolasyon malzemelerinin yandığını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Vatandaşlar itfaiye ekibi gelene kadar yangın tüpleri ve hortumlarla alevlere müdahale etmeye çalıştı.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla yangını kontrol altına almayı başardı.



Çatı izolasyon malzemelerinin yanması sonucu meydana gelen duman gökyüzünü kaplarken, dumanlar şehrin bir çok noktasından görüldü.



Yangın, ekiplerin 45 dakikalık çalışmasıyla söndürülürken maddi hasar meydana geldi.



Ekiplerin yangının çıkışıyla ilgili çalışması devam ediyor.

