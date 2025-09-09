Antalya'da yangın paniği

Antalya'da boya ve mobilya atölyelerinin bulunduğu iş yerlerinin bitişiğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Güzelbağ Mahallesi Havalimanı Caddesi'nde bulunan boya ve mobilya atölyelerinin bulunduğu alanda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, yanıcı ve parlayıcı maddelerin bulunduğu bitişik haldeki altı dükkanın yer aldığı prefabrik yapının yakın noktasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden iş yeri sahipleri ve çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Adrese gelen itfaiye ekipleri prefabrik yapının arka kısmında bulunan otluk alanda çıkan ve iş yerlerinin dış cephesini de etkileyen yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.