Antalya'da yangın paniği: Kontrol altına alındı

Antalya'nın Aksu ilçesinde ormanlık alana yakın bölgedeki otluk alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.



Macun ve Konak mahallelerinde ormanlık alana yakın otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA'lar sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangın yerleşim yerlerine yaklaştı.



Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, AA muhabirine, yangının Konak Mahallesi'nde çıktığını ve Macun ile Çalkaya mahallelerine sıçradığını söyledi.



Otluk ve kamışlık alanda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerini tehdit ettiğini dile getiren Yıldırım, "Yangında bir ev zarar gördü. Herhangi bir yaralı ya da can kaybımız yok. Yangın kısmen kontrol altına alındı ancak ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor." dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Gündüz de evde otururken alevleri fark ettiklerini söyledi. İtfaiye ekiplerinin bölgeye gelerek çalışmaya başladıklarını anlatan Gündüz, mahalle sakinlerinin de ekiplere destek verdiğini kaydetti.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.