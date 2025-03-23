Antalya'da yasadışı papağan ticaretine rekor ceza

Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen pet shop denetimlerinde, mevzuata aykırı şekilde bulundurulan 97 papağana el konuldu.

Denetimlerde, ayaklarında bilezik veya çip bulunmayan, CITES sözleşmesine tabi olmasına rağmen gerekli evrakları olmayan 9 farklı türde 97 papağan tespit edildi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında işlem yapan ekipler, işletmeye 156 bin 500 TL idari para cezası uyguladı. El konulan papağanların rehabilitasyon sürecinin ardından uygun yaşam alanlarına yerleştirileceği öğrenildi.

Antalya DKMP yetkilileri, nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin korunması için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.