Antalya’da yaşayan 29 yaşındaki Rohat Balkı 103 gündür aranıyor

Antalya’da yaşayan ve hasar danışmanı olarak çalışan 29 yaşındaki Rohat Balkı, çalıştığı iş yerinden 3 Ocak tarihinde 2 saatliğine izin aldı. Balkı’ya annesi Ruken Gökçen, telefondan ulaşamadı.

Ruken Gökçen’e, akşam saatlerinde oğlunun telefonunun Konyaaltı sahili 14 numaralı plajın yakınındaki bir bankta bulunduğu bilgisi geldi. Polis Merkezinden oğlunun telefonunu teslim alan anne Gökçen, tüm aramalarına rağmen bir ize ulaşamadı ve kayıp başvurusunda bulundu.

Anne Gökçen ve yakınları 113 gündür kent genelinde yaptıkları aramalarda Rohat Balkı’dan bir ize ulaşamadı.

29 yaşındaki Rohat Balkı 103 gündür aranıyor.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YERDE DENİZDEN ARAMA YAPILDI



Yapılan girişimlerin ardından Balkı’nın son görüldüğü nokta olan sahilde denizden arama yapılmasına karar verildi.



Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ve Antalya Sahil Güvenlik Sualtı Eğitim Merkezi bünyesinde Dalış, Emniyet, Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekipleri su altında arama çalışması yaptı.



Aramalarda drone ve su altı robotu da kullanıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bir ize rastlanmadı.



ANNE 50 BİN LİRA ÖDÜL İLE ARAMAYA BAŞLADI



Yapılan çalışmalarda bir ize ulaşamayan anne Ruken Gökçen son olarak üzerinde “bulan kişiye 50 bin TL ödül verilecektir” yazan afiş hazırlattı.



Gözü yaşlı anne eline aldığı afiş ile oğlunu aramaya başladı. Koyduğu ödül ile de bir sonuca ulaşamayan acılı anne adeta gözyaşlarına boğuldu.

Rohat Balkı'nın son görüldüğü yer olan Konyaaltı sahilinde, denizden arama yapıldı.

Oğlu ile en son 3 Ocak’ta görüştüğünü belirten Gökçen, “Son olarak işine gitti. İşyerinden beni aradı birkaç defa. Ondan sonra haber alamadım. Müdürü habere çıkarak dönmediğini söyledi. Hastalandı da eve mi geldi diye düşündüm. Eve baktım evde de yok. Ondan sonra gece beni birisi aradı. Konyaaltı sahilinde bir telefon bulduğunu söyledi. Karakola giderek kayıp başvurusunda bulundum. Her yerde arama yapıldı” dedi.



"BİR ANNE OLARAK YAŞADIĞINI HİSSEDİYORUM"



Türkiye genelinde aramaların devam ettiğini belirten Gökçen, “Hiçbir ipucuna rastlayamadık. 50 bin TL ödül koydum. Benim için ödülün miktarı önemli değil, yeter ki oğlum bulunsun. Ben canımı bile veririm. Benim oğlumdan başka kimsem yok. Bir anne olarak yaşadığını hissediyorum. Başka türlüsünü düşünmek istemiyorum. Antalya emniyeti aramaktan vazgeçmedi” sözlerine yer verdi.

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