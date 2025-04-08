Antalya'da yaşayan ailenin 2 yıldır çalışmayan paslı ve tozlu motoruna İstanbul'da ceza kesildi
Antalya'da iki yıldır motosikletini kullanmayan bir kişi, merdiven altında toz, pas içinde duran motosikletine İstanbul'da ceza kesilince şoke oldu.
Antalya'da yaşayan Güner Ailesi iki yıl önce İstanbul Maltepe'den Antalya'ya taşındı.
Giderken de yanlarında kullanmadıkları beyaz motosikletlerini de götürdü. Ruhsatı olmayan motosiklet o günden beri apartmanın merdiven altında duruyordu.
Bu motosiklete iki ay önce İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışık ihlalinden 993 TL trafik cezası kesildi.
Cezaya tepki gösteren aile cezanın iptalini istedi.
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