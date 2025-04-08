Antalya'da yaşayan ailenin 2 yıldır çalışmayan paslı ve tozlu motoruna İstanbul'da ceza kesildi

Antalya'da yaşayan Güner Ailesi iki yıl önce İstanbul Maltepe'den Antalya'ya taşındı.

Giderken de yanlarında kullanmadıkları beyaz motosikletlerini de götürdü. Ruhsatı olmayan motosiklet o günden beri apartmanın merdiven altında duruyordu.

Bu motosiklete iki ay önce İstanbul Üsküdar'da kırmızı ışık ihlalinden 993 TL trafik cezası kesildi.



Cezaya tepki gösteren aile cezanın iptalini istedi.