Antalya’da yaşayan Ürdünlü ölü bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik yaşayan Ürdünlü kişi, evinde ölü bulundu.



Cikcilli Mahallesi'nde apartman dairesinde yalnız yaşayan Mohammad Qasım Badi Mousa (46), arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz halde bulundu.



İhbar üzerine eve giden sağlık ekibi, yaptığı incelemede, Mousa'nın hayatını kaybettiğini belirledi.



Cenaze, polis incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.