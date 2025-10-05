Antalya'da yaya geçidinde kaza: İki yaralı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinden geçen iki kadından birine motosiklet çarptı. Kazada kadın ve motosiklet sürücüsü yaralandı.
Antalya'da yaya geçidinde meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.
Kaza, Manavgat'taki Antalya Caddesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, sarı köprü yönünden yapay şelale istikametine giden Yusuf B.'nin kullandığı 73 ABR 847 plakalı motorlu bisiklet, cadde üzerindeki yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan Emine Hayat O.'ya çarptı.
Yaralanan kadının yanındaki arkadaşı kazadan kıl payı kurtulurken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, refüjde bekleyen yayaya bir aracın yol verdiği, motosikletin ise otomobilin yanından geçerek kadına çarptığı görüldü.
Motosiklet sürücüsünün de yaralandığı kazada iki kişi hastaneye kaldırıldı.
- Motosiklet
- Antalya Manavgat
- Trafik Kazası