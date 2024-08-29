Antalya’da yaylaya düşen yıldırım can aldı

Antalya’nın Finike ilçesinde Gökçeyaka Yaylası’na yıldırım düştü. Düşen yıldırım 17 yaşındaki Osman Teke’nin ölümüne neden oldu. Olayda bir kişi de yaralandı.

Antalya’da yaylaya düşen yıldırım can aldı

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’da yaylaya düşen can aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Finike’nin Gökçeyaka Yaylası’nda meydana geldi.

Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü.

İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, Osman Teke’nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi.

Teke’nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.

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