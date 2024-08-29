Antalya’da yaylaya düşen yıldırım can aldı.



Olay, saat 15.00 sıralarında Finike’nin Gökçeyaka Yaylası’nda meydana geldi.



Osman Teke ile ismi öğrenilemeyen yanındaki kişinin üzerine yıldırım düştü.



İhbar üzerine bölgeye 5 kişilik AFAD ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekibi, Osman Teke’nin yaşamını yitirdiğini, yanındaki kişinin ise yaralandığını belirledi.



Teke’nin cenazesi morga götürülürken, yaralı ise hastaneye kaldırıldı.