Antalya'da yine sallandı. 5,4 olduğu tahmin ediliyor
08.12.2025 13:29
Son Güncelleme: 08.12.2025 13:33
NTV - Haber Merkezi
Antalya'da hissedilen bir deprem oldu. Depremin büyüklüğü resmi olmayan rakamlara göre 5,4.
Antalya'da hissedilen bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssü ve büyüklüğüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Reuters, Alman Jeo Bilimleri Araştırma Merkezi verilerine dayandırdığı haberinde depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.
Depremi hisseden çok sayıda kişi, sosyal medyada paylaşım yaptı.
ANTALYA GECE SALLANMIŞTI
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde gece 03.31'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
AFAD verilerine göre, depremin derinliği 20,75 kilometre olarak ölçülmüştü.
SON DEPREMLER LİSTESİKaynak: Afad
|Lokasyon
|Tarih/Saat
|Enlem
|Boylam
|Derinlik
|Şiddet
|Bigadiç (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 12:56
|39.4706
|28.1350
|7.00
|1.30
|Merkez (Kırşehir)
|08 Aralık 2025 12:54
|39.1833
|33.9856
|6.96
|0.70
|Yeşilyurt (Malatya)
|08 Aralık 2025 12:45
|38.2497
|38.0797
|7.00
|0.70
|Akdeniz - Antalya Körfezi - [17.75 km] Kemer (Antalya)
|08 Aralık 2025 12:34
|36.6728
|30.7650
|16.93
|3.60
|Merkez (Bolu)
|08 Aralık 2025 12:27
|40.8667
|31.7528
|7.19
|1.40
|Akçadağ (Malatya)
|08 Aralık 2025 12:22
|38.3414
|38.0869
|7.00
|1.00
|Yunak (Konya)
|08 Aralık 2025 12:21
|38.6592
|31.6522
|7.00
|1.00
|Ula (Muğla)
|08 Aralık 2025 11:58
|37.0042
|28.3981
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:52
|39.1575
|28.2914
|5.14
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:46
|39.2092
|28.2464
|7.00
|1.60
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:45
|39.2394
|28.1667
|6.26
|1.40
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08 Aralık 2025 11:42
|37.7842
|36.9389
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:26
|39.1819
|28.2064
|7.00
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:11
|39.1500
|28.2369
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:10
|39.2200
|28.0608
|6.86
|0.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 11:07
|39.2111
|28.1756
|7.04
|1.80
|Yeşilyurt (Malatya)
|08 Aralık 2025 10:41
|38.2500
|38.1089
|7.01
|1.20
|Pütürge (Malatya)
|08 Aralık 2025 10:29
|38.2206
|38.8608
|7.27
|0.80
|Delice (Kırıkkale)
|08 Aralık 2025 10:23
|40.1881
|33.9847
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 10:15
|39.2475
|28.9825
|7.00
|1.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 10:10
|39.2083
|28.1597
|10.16
|1.30
|Mecitözü (Çorum)
|08 Aralık 2025 09:56
|40.5572
|35.1942
|7.00
|1.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 09:15
|39.2411
|28.9572
|7.00
|1.60
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 09:03
|39.2394
|28.9711
|8.63
|1.20
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 08:49
|39.2381
|28.9639
|7.13
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 08:47
|39.1847
|28.1833
|7.00
|1.00
|Türkoğlu (Kahramanmaraş)
|08 Aralık 2025 08:27
|37.3344
|37.0403
|10.22
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 08:25
|39.2072
|28.1636
|6.29
|1.70
|Selçuk (İzmir)
|08 Aralık 2025 08:02
|37.8744
|27.3519
|5.97
|2.60
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 07:39
|39.2408
|28.9808
|10.65
|1.90
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 07:35
|39.2719
|28.9983
|7.38
|1.40
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 07:35
|39.2383
|28.9444
|4.96
|1.60
|Bigadiç (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 07:14
|39.4056
|28.0528
|7.01
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 07:10
|39.1600
|28.2567
|7.00
|1.10
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 07:07
|39.1686
|28.2278
|5.06
|1.30
|Sivrice (Elazığ)
|08 Aralık 2025 06:57
|38.3692
|38.9350
|7.01
|0.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 06:56
|39.1911
|28.2278
|5.55
|1.50
|Onikişubat (Kahramanmaraş)
|08 Aralık 2025 06:52
|37.8217
|36.5783
|7.00
|1.30
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:49
|39.2314
|28.9703
|5.47
|1.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:46
|39.2342
|28.9672
|6.96
|1.10
|Akçadağ (Malatya)
|08 Aralık 2025 06:46
|38.4906
|38.0697
|10.11
|1.90
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 06:45
|39.2297
|28.1508
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:42
|39.2586
|28.9686
|8.40
|1.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:36
|39.2581
|28.9589
|7.00
|1.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:31
|39.2647
|28.9625
|6.39
|1.40
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:29
|39.2506
|28.9639
|11.44
|2.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:28
|39.2417
|28.9475
|10.42
|2.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:28
|39.1597
|28.9553
|10.54
|1.30
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:27
|39.2797
|28.9586
|7.62
|1.40
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:26
|39.2464
|28.9786
|9.29
|3.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:25
|39.2606
|28.9739
|9.16
|3.30
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:25
|39.2433
|28.9556
|5.44
|2.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:24
|39.2422
|28.9847
|10.22
|1.30
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:23
|39.2500
|28.9672
|10.92
|2.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:23
|39.2642
|28.9547
|7.11
|1.50
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:17
|39.2428
|28.9569
|6.90
|1.20
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:15
|39.2403
|28.9792
|10.83
|1.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:14
|39.2314
|28.9572
|6.09
|1.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:13
|39.2408
|28.9683
|8.94
|1.00
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 06:10
|39.2058
|28.1878
|11.97
|1.00
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:08
|39.2678
|28.9697
|7.41
|1.00
|Bigadiç (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 06:07
|39.4011
|28.0517
|7.00
|0.90
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 06:05
|39.2394
|28.9919
|9.93
|1.00
|Bayramiç (Çanakkale)
|08 Aralık 2025 06:04
|39.6781
|26.5469
|8.29
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 06:02
|39.1503
|28.2742
|7.00
|0.90
|Şarkışla (Sivas)
|08 Aralık 2025 06:01
|39.1881
|36.5542
|7.01
|1.00
|Akçadağ (Malatya)
|08 Aralık 2025 05:52
|38.4700
|38.0478
|6.79
|0.90
|Ege Denizi
|08 Aralık 2025 05:37
|35.6211
|25.7803
|6.08
|2.50
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 05:35
|39.2081
|28.2772
|5.87
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 05:33
|39.1247
|28.3058
|7.00
|1.00
|Akçadağ (Malatya)
|08 Aralık 2025 05:33
|38.4714
|38.0256
|7.00
|1.10
|Andırın (Kahramanmaraş)
|08 Aralık 2025 05:30
|37.8169
|36.3628
|6.13
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 05:28
|39.2261
|28.1436
|4.61
|1.40
|Dursunbey (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 05:19
|39.5728
|28.8856
|6.99
|1.40
|İslahiye (Gaziantep)
|08 Aralık 2025 05:17
|37.0219
|36.6275
|5.07
|1.80
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 05:05
|39.1572
|28.2892
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 04:57
|39.2475
|28.1406
|8.16
|1.10
|Simav (Kütahya)
|08 Aralık 2025 04:51
|39.2286
|28.9092
|4.17
|1.20
|Akdeniz - [76.14 km] Kaş (Antalya)
|08 Aralık 2025 04:50
|35.6253
|29.0497
|7.00
|1.80
|Merkez (Bolu)
|08 Aralık 2025 04:42
|40.7606
|31.7122
|7.79
|1.70
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 04:34
|39.1897
|28.2125
|7.51
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 04:30
|39.1539
|28.3103
|7.00
|1.30
|Ege Denizi - Saros Körfezi - [17.45 km] Enez (Edirne)
|08 Aralık 2025 04:29
|40.4631
|26.2122
|7.00
|1.40
|Torbalı (İzmir)
|08 Aralık 2025 04:27
|38.1139
|27.4739
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 04:26
|39.1589
|28.2928
|7.00
|1.40
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 04:08
|39.1814
|28.2864
|11.16
|1.30
|Ege Denizi - [78.71 km] Bodrum (Muğla)
|08 Aralık 2025 04:03
|36.5528
|26.5761
|6.93
|2.60
|Adaklı (Bingöl)
|08 Aralık 2025 03:58
|39.3872
|40.4839
|5.88
|2.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 03:57
|39.1675
|28.2556
|7.58
|2.60
|Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [06.21 km] Selçuk (İzmir)
|08 Aralık 2025 03:54
|37.9656
|27.2192
|6.76
|2.60
|Konyaaltı (Antalya)
|08 Aralık 2025 03:31
|36.7714
|30.5411
|20.75
|4.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 03:18
|39.3269
|28.0992
|7.00
|1.20
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 03:17
|39.1772
|28.2333
|8.34
|1.30
|Sındırgı (Balıkesir)
|08 Aralık 2025 03:15
|39.1692
|28.2025
|7.00
|2.50