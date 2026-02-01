Antalya'da yolcu otobüsü devrildi

Antalya'dan feci bir kaza haberi geldi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda saat 10.20 sıralarında virajı alamayıp şarampole devrildi.

DOKUZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada dokuz kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi de yaralandı.

VALİ ŞAHİN: OTOBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otobüsün dün akşam Tekirdağ'dan yola çıktığını ve bugün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, "Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor." dedi.

"2 HASTAMIZ AMPÜTE YANİ BİRİNİN AYAĞI BİRİNİN DE KOLU KOPMUŞ"

Vali Şahin, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı yeni açıklamada da olay yerinde sekiz kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralı olarak hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Şahin, yaralılardan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan otobüs şoförü İzzet Karaağaç'ın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

“Böylece vefat sayımız dokuza yükseldi. Diğer 21 yaralıdan şehir hastanesinde olan 4 yaralımız ile yine Eğitim Araştırma Hastanesi'nde olan 3 yaralımız yani 7 yaralımızın tedavileri kırmızı kodlu olarak devam ediyor, yani durumları ağır. Bunlardan Şehir Hastanesinde olan 2 hastamız ampüte yani birinin ayağı birinin de kolu kopmuş. Onların üniversite hastanesine sevkleri yapılıyor. Akdeniz Üniversitesi'nde ampüte durumda olan iki hastamız, aynı anda ayak ve kollarını dikmek için ekiplerimiz hazır.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.