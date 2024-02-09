Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Antalya'nın Akseki ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 1'i ağır 20 kişi yaralandı.

Antalya'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Trabzon- seferini yapmak için yola çıkan Ali Osman Ulusoy firmasına ait yolcu otobüsü, Akseki ilçesine bağlı Güçlüköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine jandarma, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 20 kişiyi Manavgat'taki hastanelere götürdü. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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