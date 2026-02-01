Antalya'da yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda ölü ve yaralı var

Antalya'dan feci bir kaza haberi geldi.

Tekirdağ-Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesi Kömürler Kavşağı'nda saat 10.20 sıralarında virajı alamayıp şarampole devrildi.

SEKİZ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sekiz kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi de yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, otobüsün dün akşam Tekirdağ'dan yola çıktığını ve bugün saat 10.20 sıralarında Döşemealtı ilçesindeki Kömürler Kavşağı'nda virajı alamayarak şarampole yuvarlandığını söyledi.

Vali Şahin, "Kazada maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik, 26 vatandaşımız yaralı. Yaralılardan durumu ağır olanlar da var. Yaralılar, başta şehir hastanesi olmak üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı." dedi.

"OTOBÜSÜN SÜRATLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

Kazanın nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucu tespit edileceğini dile getiren Şahin, “Zemin ıslak, bölgede sis de varmış. Sürat yapılacak bir yer değil, ancak otobüsün süratli olduğu anlaşılıyor.” diye konuştu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, kazayla ilgili Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve bir Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı.