Antalya'da "Yörük göçü" yürüyüşü
Antalya'da bu yıl 4'üncüsü yapılan Uluslararası Yörük Türkmen Festivali'nde develer ve atlar üzerinde temsili göç eden Yörükler, yöresel kıyafetleriyle ilgi gördü.
"4'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali", Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, geleneksel göç duası ve Yörük göçü ile başladı.
Çelenk koyulması ve göç duasının ardından Yörük dernekleri, Türki Cumhuriyetler’den gelenler temsili Yörük göçü yaptı.
Bando ve davul zurna ile develer ve atlar üzerinde temsili göçlerini yapan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle ilgi gördü.
Kortej, Karaalioğlu Parkı'ndaki Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı binası önünde sona erdi.
Festivalde 3 gün boyunca çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenecek.
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