Antalya'da "Yörük göçü" yürüyüşü

"4'üncü Uluslararası Yörük Türkmen Festivali", Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koyulması, geleneksel göç duası ve Yörük göçü ile başladı.

Çelenk koyulması ve göç duasının ardından Yörük dernekleri, Türki Cumhuriyetler’den gelenler temsili Yörük göçü yaptı.

Bando ve davul zurna ile develer ve atlar üzerinde temsili göçlerini yapan Yörükler, yöresel kıyafetleriyle ilgi gördü.