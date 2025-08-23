Antalya'da yüksek nem ve sıcak bunalttı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, hava ve deniz suyu sıcaklığının 31 derece ölçüldüğü kentte, nem oranı yüzde 76'ya ulaştı.



Sıcak hava ve yüksek nemden bunalan kent sakinleri ile turistler, Konyaaltı ve Lara sahillerinden denize girip, serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşların da kayalıklardan denize atladığı görüldü.



Deniz kenarına kurdukları kamp sandalyelerinde oturanların yanı sıra birçok kişi, parklardaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.