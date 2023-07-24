Antalya'da zeytinlik yangını

Antalya'nın Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.



Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve 2 tanker ile müdahale edildi.



Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm zeytinlik alan ve 2 sera zarar gördü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin