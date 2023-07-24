Antalya'da zeytinlik yangını

Antalya'nın Kaş ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında 10 dönüm zeytinlik alan ve 2 sera zarar gördü.

Antalya'da zeytinlik yangını

'nın Kaş ilçesi Çayköy Mahallesi'nde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.

Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Kaş Orman İşletme Müdürlüğü ile Kaş ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da zeytinlik yangını - 1

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 arazöz, ilk müdahale aracı ve 2 tanker ile müdahale edildi.

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 10 dönüm zeytinlik alan ve 2 sera zarar gördü.

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