Antalya’da zihinsel engelli çocuğa cinsel istismar

Antalya’da bir kişi, komşusunun zihinsel engelli çocuğuna cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı.



Olay, 22 Ağustos günü Kepez’de yaşandı.



Tarım işiyle uğraşan Gürcistan uyruklu T.V. (35) ve oto tamirci dükkanında çalışan eşi M.T. (54) işteyken, komşuları kaportacı Ecder Tayfun P. çiftin evine gitti.

İŞ YERİNE GÖTÜRDÜ



Binanın elektrik şartelini indiren Polat, bir süre sonra dışarı çıkan çiftin zihinsel engelli kızı K.V.’yi alıp, kendi iş yerine götürdü.



Polat, burada kıza cinsel istismarda bulundu.



TUTUKLANDI

Kızın durumu anlatması üzerine ailesi, Ecder Tayfun P.’den şikayetçi oldu.



Şikayet üzerine gözaltına alınan Polat tutuklandı.



BIÇAK DAYAYIP, TEHDİT ETTİ

Baba M.T., şüpheli ile bir süre aynı iş yerinde çalıştığını söyledi. Ecder Tayfun P. ile yaşadıkları apartmanda aralarında husumet oluştuğunu anlatan M.T., “Çocuğu evin yanındaki kaporta dükkanına götürüyor. Daha önce de kendi evine götürüp, çocuğu taciz etmiş. Kimseye söylemesin diye de bıçak dayamış, tehdit etmiş.” dedi.



Anne T.V. ise istismarcı komşunun çocuğuna baktığını belirterek, “Onun çocuğuna 3 ay boyunca ben baktım. Ona annelik yaptım, ninni söyledim. 6 senedir oradayız. Ben olay esnasında çalışıyordum. Biz şikayetçi olduktan sonra geldi, bizi tehdit etti.” ifadelerini kullandı.