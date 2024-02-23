Antalya'da zincirleme kaza

Antalya'nın Alanya ilçesi Tosmur Mahallesi Kerimcik Caddesi’nde öğle saatlerinde Neytullah Kızılkaya idaresindeki vinç, inşaat alanına park edildikten sonra bir anda hareket etti.
Freni boşalarak hareket eden vinç, yokuş aşağı park halinde duran Abdullah Çağlar yönetimindeki okul servis aracına çarptı.
Servis aracı da daha sonra ağacı devirerek önünde park halindeki Mehmet Bahçeci kontrolündeki otomobile çarptı.
Çarpma esnasında araç dışında bulunan Mehmet Bahçeci ise servis aracının altına kalarak yaralandı.
İhbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapandı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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