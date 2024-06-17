Antalya'da  zincirleme kaza: 2 kişi yaralandı

Kaza, Akseki - Manavgat kara yolu Manayıt mevkii 32. kilometresinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Akseki istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Veli Ü. (64) idaresindeki araç, karşı yönden gelmekte olan Gökhan Ö. (50) idaresindeki araç ile daha sonra hemen arkasında bulunan Osman Ö. (41) idaresindeki araçların karşılıkla çarpışması sonucu 3 araçlı yaralanmalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Bayram nedeni ile yoğun olan Akseki - Manavgat kara yolunda kazayı görenler 112 acil servise bildirdi. Kaza yerine sağlık ekipleri ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki itfaiye birimi, Akseki Bölge Trafik ve Jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, araç sürücüsü Veli Ü. ve araçta yolcu olarak bulunan Doğa Ö. hafif yaralı olarak Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bayram tatili nedeni ile Akseki - Manavgat, Akseki-Seydişehir kara yolunda trafik yoğunluğunun oldukça fazla olduğunu belirten Akseki Bölge trafik ekipleri, bu güzergahı kullanan sürücüleri dikkatli araç kullanmaları konusunda uyardı.