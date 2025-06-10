Antalya'da gezi teknesinde yangın

Antalya'nın Alanya ilçesinde, barınakta demirli lüks gezi teknesinde çıkan yangın yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Antalya'da gezi teknesinde yangın

Antalya'da Alanya Balıkçı Barınağı'nda demirli "Cleopatra Luxury" adlı teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sahil güvenlik ve ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve barınaktakilerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte yangın söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Soğutma çalışması yapan ekipler, yangının çıkış nedeni araştırıyor.

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