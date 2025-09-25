Antalya'da jandarmadan kaçan 3 şüpheli yakalandı

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca Gazipaşa ilçesinde yol kontrol noktasında "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araç kısa sürede yakalandı. Araçta aranması olan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Asayiş Timleri ve JASAT'ın (Jandarma Dedektifleri) ortak çalışmasıyla durdurulan araçta yapılan kimlik kontrollerinde, 3 kişinin arandığı belirlendi.

İ.B. isimli şahsın 26 yıl 2 ay 17 gün, Ö.A.B.'nin 1 yıl 6 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, O.G.'nin ise basit yaralama suçundan arandığı tespit edildi.

Şüphelilerden İ.B. ve Ö.A.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.G.'nin ise tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

