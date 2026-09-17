Antalya'daki aile faciasında yeni ayrıntılar. 13 yaşındaki çocuk KADES'ten yardım istemiş
17.09.2026 08:54
Çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi.
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini uyurken öldüren saldırgan aranıyor. Olay sırasında çiftin 13 yaşındaki oğlunun, KADES uygulamasından yardım çağırdığı öğrenildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.Coskun (38), boşanma aşamasındaki eşi Ayşegül Coşkun (36), kayınpederi Ahmet Engel (65) ve kayınvalidesi Cemile Engel'e (63) silahla ateş açarak öldürdü.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin, Ayşegül Coşkun ile annesi Cemile Engel ve babası Ahmet Engel'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Dün gece 03.30 sıralarında ev halkının uyuduğu zaman gerçekleşen saldırısının ardından kaçan saldırganı arama çalışmaları sürüyor.
Hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ
Cinayetin gerçekleştiği zaman Coşkun çiftinin 13 yaşındaki oğlunun ise evdeki bağrışmalardan korkup KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastığı öğrenildi.
Çiftin 3 çocuğunun ve genç kadının kardeşlerinin jandarma korumasında olduğu öğrenildi.
KIZINI KORUMAK İÇİN BAŞKA İLÇEYE TAŞINMIŞ
Ayrıca, Ahmet Engel'in, damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında götürdüğü ortaya çıktı.
Saldırganın sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.