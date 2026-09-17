Antalya'daki aile faciasında yeni ayrıntılar. 13 yaşındaki çocuk KADES'ten yardım istemiş

KADES'TEN YARDIM İSTEMİŞ

Cinayetin gerçekleştiği zaman Coşkun çiftinin 13 yaşındaki oğlunun ise evdeki bağrışmalardan korkup KADES uygulamasındaki ihbar butonuna bastığı öğrenildi.

Çiftin 3 çocuğunun ve genç kadının kardeşlerinin jandarma korumasında olduğu öğrenildi.

KIZINI KORUMAK İÇİN BAŞKA İLÇEYE TAŞINMIŞ

Ayrıca, Ahmet Engel'in, damadının baskılarından kurtulmak için memleketi Aksu ilçesinden Korkuteli'ne taşındığı, eşi, kızı ve torununu da yanında götürdüğü ortaya çıktı.

Saldırganın sosyal medya hesabından tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı da belirlenirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.