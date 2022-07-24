Antalya'daki iki orman yangını kontrol altında

Antalya'da Aksu ilçesinde Kundu arıtma tesisi yakınında ormanda yangın çıktı.

İhbar üzerine Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangın bölgesine sevk edildi.

Yapılan açıklamada, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alanda zarar oluştu.

BİR YANGIN DA MURATPAŞA'DA



Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, 2 saat süren çalışma ile kontrol altına alındı.



Yangın, saat 12.30 sıralarında Lara Turizm Yolu'ndaki ormanda çıktı. Girişin yasak olduğu ormandan yükselen alevleri görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.



EKİPLERE SU TAŞIDILAR



Yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildi. Çevredekiler de ellerindeki tırmıklarla söndürme çalışmalarına destek verdi. Bu sırada bazı kişiler de itfaiye erleri ile orman işçilerine su taşıdı. Yoğun duman nedeniyle ekipler, zor anlar yaşadı. 6 arazöz, 2 su ikmal, 2 ilk müdahale, 3 helikopter, 4 uçak ve onlarca itfaiyenin müdahale ettiği yangın, 2 saatte kontrol altına alındı. 1 hektar alanın zarar gördüğü yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

