Antalya'daki 'mutlu pazar' operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'da 'mutlu pazar' adıyla semt pazarlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklanırken 2 kişi serbest bırakıldı.

tutuklama.jpg
tutuklama.jpg

Anadolu Ajansı 30.10.2019 - 14:21

İlişkili Haberler

Antalya'da 'mutlu pazar' operasyonu: 7 gözaltı

Antalya'da 'mutlu pazar' operasyonu: 7 gözaltı

Antalya'daki semt pazarlarında, özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince semt pazarlarında hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik 25 Ekim'de düzenlenen ve "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...