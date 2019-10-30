Antalya'daki 'mutlu pazar' operasyonunda 6 tutuklama

Antalya'daki semt pazarlarında, özellikle yerleşik yabancıların çantalarından cüzdanlarını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince semt pazarlarında hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Yerleşik yabancıların yoğunlukla bulunduğu mahallelerdeki semt pazarlarında cüzdan ve telefon çaldıkları iddia edilen gruba yönelik 25 Ekim'de düzenlenen ve "mutlu pazar" adı verilen operasyonda 8 şüpheli yakalanmıştı.

