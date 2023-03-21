Antalya'daki orman yangını davası | Sanık: Özlem'i etkilemek istedim

'MEZARLIĞIN YANINDA BULUŞTUK'



Duruşmada tanık olarak dinlenen Özlem T., sanık Ali Yüksel'le 2006 yılında tanıştıklarını, kendisinden çeşitli gıda maddeleri aldığını anlattı. 1 Temmuz 2021 günü Akseki'de jandarma karakoluna gittiğini ve hakkındaki başka bir dava nedeniyle adli kontrol şartları gereği imza verdiğini anlatan Özlem T., "Oradan da Ali'yi aradım. Kendisi plakasız motosiklet satıyor. Bana köyde kullanmak üzere plakasız bir motosiklet ayarlamasını söylemiştim. Bana 'yangın nedeniyle her yerde polis, jandarma var, ben gelemem' dedi. Biz de yanımdaki arkadaşımla Gönnet Mahallesi'ne gittik. Ali'yle mezarlığın yanında buluştuk. Eli sarılıydı. Uzaktan dağların yandığını görebiliyorduk" diye konuştu.



'MOTOSİKLETTEN BENZİN ÇEKTİM'



Bu olaydan birkaç hafta sonra Ali Yüksel ile bu kez bir cep telefonu görüşmesi yaptıklarını belirten Özlem T., "Bir gün Ali beni aradı, bir süre havadan sudan konuştuktan sonra, 'Manhayıt'taki yangını duydun mu? Ben yaktım. Yakmamı başka biri istedi, parayı başka biri verdi. Sabaha karşı motosikletle gittim. Motosikletten benzin çektim. Döke döke yaktım. 1000 liraya anlaşmıştık, 250 lira da fazla verdiler' dedi." diye konuştu. Ali Yüksel ile yaptıkları bu görüşmeyi telefonundaki bir uygulama sayesinde kaydettiğini söyleyen Özlem T., bu kaydı da jandarmaya verdiğini anlattı.



'KENDİSİNİ ETKİLEMEK İÇİN ÖYLE SÖYLEDİM'



Sanık Ali Yüksel ise Özlem T. ile uzun zamandır tanıştıklarını söyleyerek, "Ben orman yakmadım. Kimin yaktığını bilmiyorum. Özlem'i etkilemek için öyle söyledim. Özlem, 'ben yaptım, ben ettim' gibi sözlerden etkileniyordu. Ben de kendisini etkilemek istedim." dedi.



Duruşma, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için ertelendi.