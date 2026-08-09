Antalya'daki orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi'nde ormanlık ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, zeytin ve muz bahçelerine de sıçradı.

Alevlerin büyümesi üzerine Antalya-Mersin karayolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ekiplerin müdahalesiyle kara yolunun yakınına ulaşan alevlerin yayılması durduruldu. Yeniden açılan Antalya-Mersin karayolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.