Antalya'daki seraları dolu vurdu

Çiftçilerden İsmail Şirin de dolu yağdığında evden dışarıya çıkamadıklarını belirtti.



Boyutları ceviz büyüklüğündeki dolunun ciddi bir zarara neden olduğunu aktaran Koç, "Devletimizden destek bekliyoruz." dedi.

Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu bölgedeki zarar gören çiftçileri ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileğinde bulundu.