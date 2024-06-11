Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin davada ilk duruşma

Antalya’da yaşanan teleferik kazasına ilişkin yargılama süreci başlıyor. Konyaaltı’nda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığı kazaya ilişkin, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak.

Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin davada ilk duruşma

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’nın Konyaaltı ilçesinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına başlandı.

6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Kacagöz’ün yanı sıra diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmayı takip etmek için CHP milletvekilleri ve belediye başkanlarının aralarında bulunduğu partililer de salonda yer aldı.

Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi”

Antalya’daki teleferik kazasında iddianame tamamlandı: “Devrilen direği tutan cıvatalar elle bile açılabilir haldeydi”

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Antalya’daki teleferik kazasına ilişkin davada ilk duruşma - 1 Antalya Adliyesi önünde yoğun kalabalık oluştu.

KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde 12 Nisan’da meydana gelen kazada parçalanan kabinden düşen 1 kişi yaşamını yitirmiş, aynı kabindeki 2’si çocuk 7 kişi yaralanmıştı.

Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD’ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmaların sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı kazaya ilişkin hazırladığı iddianamede, aralarında Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 sanığın, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma ve trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma suçlarından 27’şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilmişti.

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