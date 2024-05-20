Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.



İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşan 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.



Konuya ilişkin Antalya Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Antalya Konyaaltı ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.”