Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

Antalya’da yaşanan teleferik kazasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşan 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Antalya’daki teleferik kazasında 19 kişi hakkında soruşturma izni

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’da 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kazasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz’ün de bulunduğu 5’i tutuklu 12 şüphelinin 27’şer yıla kadar hapsi istendi.

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İddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İçişleri Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden oluşan 19 kişi hakkında soruşturma izni verdi.

Konuya ilişkin Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ilçesi Tünektepe teleferik hattında 12.04.2024 tarihinde meydana gelen kaza ile ilgili olarak, İçişleri Bakanlığı tarafından açılan idari soruşturma ile görevlendirilen Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde, Antalya Büyükşehir Belediyesi görevlilerinden denetim ve gözetim vazifesinin ifasında ihmali görülen 19 şahıs hakkında 4483 sayılı yasanın 6. maddesi uyarınca soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir.”

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